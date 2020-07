In queste ore una lunga scia di leak e rumor ci permettono di scoprire qualche informazione in più su una serie di smartphone Motorola, Samsung e Huawei che dovrebbero essere svelati nelle prossime settimane.

Scheda tecnica di Motorola Moto G 5G

Precedentemente etichettato come Motorola Edge Lite, lo smartphone Motorola Moto G 5G è protagonista di un importante leak che ci permette di conoscere alcune informazioni sulla sua scheda tecnica. Il terminale Android della casa alata dovrebbe avere dimensioni pari a 167.98 x 73.97 x 9.59 mm ed un peso di 207 grammi. Purtroppo non abbiamo modo di conoscere la diagonale del display, ma pare che abbia una risoluzione Full HD+ in rapporto di forma 21:9 con refresh rate a 90 Hz.

Lo smartphone di Motorola, secondo le informazioni condivise dal sempre affidabile Evan Blass, dovrebbe montare due fotocamere punch hole nell’angolo superiore sinistro (8 + 2 MP), processore Qualcomm Snapdragon 765, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Sul retro è ben visibile un modulo quadrato con quattro sensori così composti: sensore principale Samsung GM1 da 48 MP, sensore macro da 4 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore di profondità da 2 MP. Atteso con Android 10, Motorola Moto G 5G dovrebbe montare anche una batteria da 4800 mAh, un tasto dedicato per richiamare Google Assistant e tasto laterale per le impronte digitali.

Questo smartphone potrebbe essere commercializzato anche come Motorola Moto G 5G Plus in alcuni mercati come quello europeo, ma al momento non abbiamo maggiori informazioni a riguardo.

Immagini leak di Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G si fa sempre più vicino ogni giorno che passa, e grazie alla certificazione TENAA abbiamo modo di scoprire il suo design. Immortalato nella colorazione grigio scura, sembra chiaro che Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F7070) riprenda molto del design del fratello sprovvisto di connettività 5G.

Troviamo infatti lo stesso piccolo display esterno accompagnato da due sensori e flash LED, con il pannello AMOLED interno con fotocamera punch hole centrale. Sui lati dovrebbero prendere posto il classico bilanciere del volume, slot per SIM e il sensore fingerprint.

I documenti che accompagnano la certificazione parlano di un display Full HD+ da 6,7 pollici ed uno secondario da 1,05″. Lo smartphone sarebbe munito di Android 10 e molto probabilmente del processore Qualcomm Snapdragon 865+ con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le fotocamere, Samsung Galaxy Z Flip 5G monterebbe un doppio sensore da 12 MP all’esterno ed una lente da 10 MP all’interno; attesa ovviamente la connettività 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e porta USB Type-C.

Riconoscimento facciale per Huawei Mate 40 Pro

Piccola ma dovuta precisazione invece per quanto riguarda il supporto alla tecnologia di riconoscimento facciale 3D per Huawei Mate 40 Pro, il prossimo smartphone di fascia alta del primo produttore di smartphone al mondo.

Secondo un leak pubblicato da @rodent950, lo smartphone di Huawei dovrebbe montare la stessa tecnologia di riconoscimento 3D presente sulla gamma Huawei Mate 20 e Huawei Mate 30, ma con i dovuti miglioramenti del caso.

Lo smartphone del colosso cinese dovrebbe montare un display con risoluzione 2640 x 1200 pixel e refresh rate da 90 Hz, mentre come processore sarebbe stato scelto un nuovo SoC Kirin da 5 nm prodotto da TSMC.