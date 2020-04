Fresco di presentazione, Motorola Edge+ è uno smartphone particolarmente attento alla fotografia, con un hardware di spicco capeggiato da una fotocamera principale da 108 megapixel, e con un software altrettanto curato.

Si tratta del primo dispositivo dotato delle nuove soluzioni Vidhance di Imint, una società svedese specializzata nella fornitura di soluzioni di miglioramento della stabilizzazione video, che tiene a sottolineare il debutto di algoritmi dedicati ai video a bordo del flagship di Motorola.

Gli algoritmi Vidhance di Motorola Edge+

“Le nostre soluzioni Vidhance, combinate con la dotazione di Motorola Edge+, consentono ai consumatori di creare contenuti video prima riservati a professionisti e a videocamere di fascia alta“.

Pubblicizza così Andreas Lifvendahl, il CEO di Imint, le soluzioni introdotte per la prima volta su uno smartphone, il nuovo top di gamma della casa alata citato.

In sostanza, si tratta di quattro soluzioni software: Vidhance Video Stabilization con Active OIS, Vidhance Horizon Correction, Vidhance Dynamic Blur Reduction e Vidhance Field of View Correction.

La prima, è una funzione che combina la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) con quella elettronica (EIS) per ridurre al massimo tremolii e sfocature indesiderate dovute ai movimenti. Grazie a questa, Motorola Edge+, secondo quanto dichiarato da Imint, è in grado di girare video sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

In più c’è l’algoritmo Vidhance Horizon Correction, che consente di livellare automaticamente l’orizzonte video in post-elaborazione, Dynamic Blur Reduction per ridurre al minimo il blur, per l’appunto, e il Field of View Correction che, come intuibile, serve a eliminare gli artefatti delle inquadrature zoomate.

Dunque, algoritmi interessanti introdotti per la prima volta su uno smartphone con Motorola Edge+. Resta da vedere, tuttavia, fino a che punto siano efficaci e migliori rispetto alle soluzioni della concorrenza.