Lo staff di DxOMark ha pubblicato la recensione di uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati negli ultimi mesi: stiamo parlando di Motorola Edge+.

Ricordiamo che lo smartphone di Motorola può contare su una fotocamera posteriore così composta:

sensore primario da 108 megapixel con apertura f/1.8, PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine

teleobiettivo da 8 megapixel con apertura f/2.4, PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine

sensore ultra grandangolare da 16 megapixel con apertura f/2.2

messa a fuoco laser

doppio flash LED

I test di DxOMark con Motorola Edge+

Per quanto riguarda i risultati ottenuti da Motorola Edge+ nei vari test condotti da DxOMark, i punti complessivi sono 113 (per le foto 119 e per i video 101):

In particolare, a convincere particolarmente i tester per il comparto foto sono stati la qualità dei dettagli, la gestione del rumore, il bilanciamento del bianco e l’esposizione mentre per i video il sistema di tracciamento dell’autofocus, il livello dei dettagli e l’esposizione.

Tra gli aspetti negativi, invece, troviamo per le foto il livello dei dettagli con lo zoom, la gamma dinamica, la gestione della profondità nella modalità ritratto e la leggera sottoesposizione di notte mentre per i video la stabilizzazione quando si cammina e piccoli difetti di visualizzazione in interni.

Potete trovare la recensione della fotocamera dello smartphone di Motorola ad opera di DxOMark seguendo questo link.