Nonostante dia una delle funzioni da sempre presenti all’interno di MIUI, la ROM degli smartphone Xiaomi, la registrazione delle telefonate è assente nelle ROM destinate al mercato globale e a quello europeo, identificate con le sigle MI ed EU.

Questo perché nelle varianti asiatiche, Cina, India e Indonesia, l’applicazione utilizzata per gestire le telefonate è Mi Dialer, sostituita invece nelle varianti occidentali da Google Telefono. La scelta di Xiaomi è dettata da motivi di privacy, visto che l’app di Google soddisfa i requisiti in merito.

Sono numerosi i Mi Fan che nei vari forum della compagnia hanno chiesto a gran voce la possibilità di avere la funzione, considerata particolarmente importante, senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti. Ancora una volta Xiaomi si è dimostrata attenta alle esigenze dei propri utenti e ha iniziato a sviluppare una funzione che, come si legge in una risposta a una delle tante domande, è in arrivo a breve:

“Caro utente, a causa del regolamento sulla privacy (la funzione) non è disponibile, tuttavia la registrazione delle telefonate è in fase di test e dovrebbe essere disponibile nel corso dell’anno. Nell’attesa puoi utilizzare una delle tante applicazioni di terze parti disponibili sul Play Store.“

Sarà interessante capire quali sono gli accorgimenti adottati da Xiaomi per non infrangere alcuna regola, un compito arduo in Occidente, tanto che la stessa Google è sempre stata restia a offrire una soluzione. Ricordiamo infatti che in molti Paesi è vietato dalla legge registrare le telefonate.