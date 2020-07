Nonostante MIUI 12 sia stata presentata ufficialmente solo qualche mese fa, sono davvero parecchie le novità alle quali sta lavorando il team di sviluppo di MIUI al fine di renderla ancora più competitiva rispetto ad altre personalizzazioni.

In occasione di una delle tante sessioni Q&A (Questions and Answers) tenute con i Mi Fan, un paio di ingegneri ha risposto a una interessante domanda legata alle gesture a schermo intero nella modalità a una mano. Ricordiamo infatti che per migliorare l’usabilità MIUI permette di ridurre le dimensioni dello schermo fino a 3,5 pollici, anche se in questo caso le gesture spariscono ed è necessario utilizzare la tradizionale barra di navigazione.

Nell’immagine, che potete tradurre con Google Traduttore, il team risponde dunque alla domanda, affermando che lo sviluppo della funzione è già stato pianificato, ma manca ancora una schedulazione precisa. Questo significa che Xiaomi è conscia della carenza, che andrebbe a migliorare molto l’usabilità, soprattutto negli smartphone più recenti con schermi ben oltre i 6,5 pollici.

Con ogni probabilità sarà utilizzato il programma beta, attivo solamente in Cina, per testare la novità e portarla successivamente anche sulle versioni stabili, incluse quelle internazionali. Nell’attesa che MIUI 12 arrivi su tutti i dispositivi globali, non vi resta che sperare in un rapido rilascio delle tante novità in fase di sviluppo.