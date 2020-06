La versione stabile di MIUI 12 è in fase di rollout, anche nella variante globale, da qualche giorno ma già sono in fase di sviluppo nuove funzioni. Nella beta cinese Xiaomi sta testando la nuova funzione Sound Assistant, che permette di rendere davvero personale il suono.

Accessibile dal menu delle Impostazioni dedicato alle suonerie e alle vibrazioni, la funzione consente di personalizzare il volume audio a seconda dell’applicazione in uso. Dopo aver abilitato il pulsante, avrete la possibilità, come mostrano gli screenshot sottostanti, di abilitare la regolazione audio per le singole app e la gestione di diverse sorgenti audio.

Per regolare il volume per ogni applicazione è sufficiente premere il bilanciere del volume e toccare l’icona circolare che viene visualizzata sul lato sinistro dello schermo. A questo punto comparirà una nuova barra del volume con l’icona dell’applicazione a cui applicarla.

In questo modo potrete ascoltare a tutto volume la musica preferita ma ridurre il volume dei video presenti, ad esempio, in Facebook, per evitare di dover regolare ogni volta il volume. Al momento la funzione è in fase di test nella beta cinese di MIUI 12 ma sarà rilasciata anche nella versione globale nel corso delle prossime settimane, con uno dei tanti aggiornamenti rilasciati in maniera periodica.