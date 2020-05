Sono decisamente molte le novità presenti all’interno della MIUI 12 di Xiaomi. Il team di personalizzazione Android continua a lavorare alacremente circa l’implementazione di nuove feature, ed in queste ore scopriamo che molto presto gli utenti potranno sfruttare una UI differente per l’applicazione fotocamera.

Novità per la UI della fotocamera

Infatti, come viene rilanciato da un post ufficiale su Weibo dal Product Director del team di sviluppo dell’applicazione fotocamera, “su richiesta dei nostri amici, abbiamo aggiunto più opzioni alla nostra applicazione fotocamera. Essi forniscono due modi per interagire con l’app, con slide da sinistra e destra oppure facendo scorrere e su e giù la UI per una maggiore funzionalità. L’applicazione è stata aggiornata nella versione beta interna della MIUI 12. Chiunque abbia la versione di oggi può provarle“.

Come potete notare dal breve filmato presente qui sopra, l’ultima beta interna della MIUI 12 presente alcune nuove feature per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori pannelli tramite l’utilizzo di alcune gesture. Tramite esse, gli utenti potranno accedere alle opzioni e alle varie modalità di scatto dell’applicazione fotocamera semplicemente con swipe verso destra/sinistra oppure dal basso verso l’alto.

La fase di testing servirà a Xiaomi per capire quali sono le modalità preferite dagli utenti, in modo da integrarla poi ufficialmente al rilascio del prossimo update stable dell’applicazione fotocamera. Quale preferite fra le due modalità? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

