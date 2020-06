La MIUI 12 è la ultima major release realizzata da Xiaomi per i suoi smartphone, ed include al suo interno un gran numero di novità che trovate tutte ben descritte all’interno della pagina linkata in calce all’articolo. In questa guida potrete trovare i link rapidi per installarla su un gran numero di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

MIUI 12 download

Qui di seguito sono presenti i link con i download diretti per le recovery ROM e le fastboot ROM (quando disponibili). Nel capitolo successivo andremo a vedere come installare la MIUI 12 con la recovery ROM o la fastboot.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Redmi K20/Xiaomi Mi 9T

Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro

Redmi K30 4G/POCO X2

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Youth Edition/Mi Note 10 Lite Zoom

Come installare la MIUI 12

Le istruzioni per il flash della MIUI 12 dovrebbe essere simili per tutti i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO, sebbene siano presenti alcune piccole differenze.

Flash recovery ROM

Le Recovery ROM sono disponibili come un file .zip che può essere installato sia tramite la recovery ufficiale di Xiaomi che tramite soluzioni alternative, come ad esempio la TWRP.

Flash locale : traferire il file .zip all’interno della cartella “downloaded_rom” presente all’interno dello spazio di archiviazione del vostro smartphone. Createla nel caso in cui non dovesse essere presente; andare nell’apposito menu degli aggiornamenti software all’interno delle Impostazioni > tappare i tre pallini in alto a destra e tappare sulla voce “Choose Update Package” – tappare 10 volte sul logo MIUI nel caso in cui non dovesse essere presente la voce; selezionare il file .zip; attendere l’installazione dell’aggiornamento.

: Tramite recovery : rinominare il file in update.zip e trasferirlo all’interno della directory principale del proprio smartphone; riavviare lo smartphone in modalità recovery tenendo pigiati contemporaneamente i tasti accensione e volume su; con i tasti volume individuare la voce “Install update.zip” e selezionare l’opzione tramite il tasto accensione; attendere l’installazione dell’aggiornamento; scegliere la voce “Reboot” nel caso in cui lo smartphone non dovesse riavviarsi automaticamente.

:

Flash fastboot ROM

Le ROM fastboot contengono un file .tgz che richiedono un computer Windows per poter essere installate, oltre ad uno smartphone con bootloader sbloccato.

scaricare il file MiFlash Tool tramite questo link, estrarlo e installarlo;

riavviare lo smartphone in modalità download tenendo pigiati contemporaneamente i tasti accensione e volume giù;

connettere lo smartphone al PC tramite il cavo USB;

scaricare il file .tgz della fastboot ROM ed estrarlo ricordandosi il percorso della directory in cui è stato scaricato;

avviare MiFlash Tool sul proprio PC Windows e copiare il percorso della directory all’interno della barra degli indirizzi;

cliccare sul tasto “Refresh” per far riconoscere il device;

cliccare su “Run” per installare il file ROM sul proprio device;

attendere la fine dell’installazione indicata con la barra di avanzamento di colore verde e il riavvio automatico dello smartphone.

