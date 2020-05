È passata quasi una settimana dalla presentazione, avvenuta martedì scorso, della versione globale di MIUI 12, la nuova versione della ROM che accompagna la maggior parte dei dispositivi Xiaomi.

Il team di sviluppo ha reclutato i primi beta tester proprio nei gironi scorsi e da oggi ha iniziato il roll out della prima Global Beta. Si tratta della variante Mi, dedicata quindi ai mercati internazionali, e non della variante EU, pensata più specificatamente per il mercato europeo.

Per poterla installare senza particolari difficoltà è necessario essere stati selezionati per l’accesso al programma beta, ma se non volete aspettare e avete il bootloader sbloccato, potete procedere tramite una custom recovery. Se provate a installarlo tramite Updater di MIUI infatti, riceverete un messaggio di errore, non essendo l’utente autorizzato all’aggiornamento.

Se volete testare la ROM, anche se non potrete fornire il vostro contributo per la risoluzione di eventuali bug, potete scaricare MIUI 12 utilizzando i link che trovate a fine articolo. Al momento MIUI 12 Global beta è disponibile per Xiaomi Mi 9T/Redmi K20, Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro e Xiaomi Mi 9.

In tutti e tre i casi si tratta della versione globale MI, che ovviamente include anche l’italiano ma nella quale mancano alcune ottimizzazioni pensate per i modelli europei. Se preferite attendere la versione EU non resta che aspettare ancora qualche giorno, visto che il programma beta è stato avviato anche per le ROM destinate al nostro continente.

Ricordiamo che per installare una custom recovery è necessario sbloccare il bootloader, operazione che comporta la cancellazione della memoria interna, quindi ricordate di effettuare un backup dei vostri dati prima di procedere con qualsiasi altra operazione.