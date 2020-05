Sono Vodafone e WINDTRE, secondo quanto riporta un recente studio di OpenSignal, i migliori operatori di telefonia mobile in Italia. In particolare stupisce il miglioramento ottenuti da WINDTRE, che nei report precedenti veleggiava in fondo alla classifica e oggi primeggia in ben due categorie. Solo briciole per TIM mentre Iliad rimane ancora a bocca asciutta.

Nella tabella riepilogativa che trovate qui sotto si vede come Vodafone abbia vinto nelle categorie Games Experience, Voice App Experience e 4G Availability, pareggiando 4G Coverage Experience proprio con WINDTRE. Ottima copertura dunque per Vodafone, ma WINDTRE stravince in quanto a velocità.

Oltre al pareggio nell’esperienza di copertura 4G, WINDTRE pareggia, stavolta con TIM, per quanto riguarda la Video Experience, trionfando però nella Download Speed Experience e nella Upload Speed Experience. Il periodo di riferimento va dal primo febbraio al 30 aprile e basato su oltre due miliardi di misurazioni effettuate da circa 830.000 dispositivi diversi.

Nel dettaglio WINDTRE è più veloce sia in download, dove è l’unica a superare i 25 Mbps, sia un upload dove si attesta a 9,1 Mbps, davanti a TIM con 8 Mbps, Iliad con 7,2 e Vodafone con 7 Mbps. A secco Iliad, che si difende in ogni categoria ma non riesce ancora a primeggiare, nonostante gli sforzi.

Riconosciuto l’impegno di WINDTRE che durante il lockdown sembra aver agito in maniera più tempestiva per incrementare le prestazioni velocistiche della propria rete mobile, con risultati che pagano. Il report completo risulta al momento inaccessibile, ma potrete consultarlo a questo indirizzo.