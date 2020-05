Da ormai diversi mesi la tastiera SwiftKey vede la presenza del branding Microsoft, ed in queste ore l’applicazione riceve l’aggiornamento alla versione 7.5.5.19 che di fatto dà il via al nuovo look dell’applicazione e al cambio ufficiale in Microsoft SwiftKey.

Novità Microsoft SwiftKey 7.5.5.19

Oltre alla presenza di un nuovo look ben visibile negli screenshot presenti nella galleria qui in basso, Microsoft SwiftKey 7.5.5.19 abbraccia il supporto alle Emoji 12.0 che aggiungono un gran numero di nuovi design ed Emoji, ovviamente. Queste, come ben descritto all’interno del changelog, sono utilizzabili e visibili solo da terminali muniti di Android 10 o superiori.

Il passaggio a Microsoft, ormai siglato diversi anni fa, non comporta alcun tipo di cambiamento circa la qualità e la user experience generale. Anzi, volendo, l’avere a disposizione un colosso del calibro di Microsoft non potrà far altro che rendere più semplice l’implementazione di nuove feature, oltre che assicurare uno sviluppo lungo e duraturo nel tempo.

Come aggiornare Microsoft SwiftKey

L’aggiornamento 7.5.5.19 di Microsoft SwiftKey è attualmente in propagazione su Google Play Store e disponibile al download al badge qui in basso. Volendo, per chi non l’avesse ancora ricevuto, può direttamente installare l’APK da APK Mirror.

Microsoft SwiftKey



Download Microsoft SwiftKey APK Mirror