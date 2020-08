Microsoft Surface Duo rappresenta senza ombra di dubbio uno dei progetti più coraggiosi a cui il colosso di Redmond ha lavorato in questi ultimi anni. Unire l’approccio alla produttività dell’ecosistema Microsoft alla estrema duttilità e versatilità di Android, potrebbe portare alla nascita di una nuova generazione di dispositivi di cui, ad oggi, Microsoft Surface Duo si presenta come il capostipite.

Microsoft Surface Duo senza segreti

Dopo la news in cui Microsoft annunciava ufficialmente la data di lancio e il prezzo di listino, in queste ore Panos Panay, top executive Microsoft, padre del ramo Surface e oggi Chief Product Officer, si vede protagonista di un video di circa 35 minuti che funge da evento di lancio del prodotto in cui vengono mostrate dal vivo alcune delle più importanti caratteristiche di Microsoft Surface Duo.

Citando le parole di Panay, “Non sto cercando di reinventare il telefono, ma credo che questo sia un modo migliore per fare le cose, un modo migliore per creare e un modo migliore per connettersi su un dispositivo mobile“, ed è proprio questa la strategia che Microsoft ha messo in campo per attirare gli utenti abituati ad utilizzare la suite Office (Microsoft Outlook, Microsoft Teams, eccetera) con il sistema operativo di Google.

Durante la presentazione viene mostrato come si comporta l’applicazione Amazon Kidle sul doppio display di Microsoft Surface Duo, dando l’impressione di leggere un libro. Secondo Panay, “[…] quando guardi cose fianco a fianco, quando stai lavorando su due display fianco fianco connessi fra di loro, il cervello si attiva in un modo completamente diverso. Si accende, si amplifica. Sei in grado di fare molto di più, di vedere di più“.

Infine, vi ricordiamo che Microsoft Surface Duo è disponibile in pre-ordine da AT&T, Best Buy e sul Microsoft Store, con consegna prevista per il 10 settembre con un prezzo pari a 1399 dollari.