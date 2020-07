Il supporto di Microsoft per Android sta andando oltre le applicazioni native e alcuni dispositivi come Surface Duo: pare, infatti, che il colosso di Redmond stia collaborando con Google per portare nuove Progressive Web Apps sui dispositivi Android attraverso il Play Store.

Le app create utilizzando lo strumento PWABuilder di Microsoft utilizzeranno l’utilità e la libreria Bubblewrap di Google per sfruttare le nuove funzionalità, tra cui un nuovo standard per le scorciatoie Web, un sistema di notifiche push “più profondo” e le personalizzazioni visive.

La collaborazione tra Microsoft e Google porta benefici a tutti

Con queste novità le Progressive Web Apps dovrebbero essere meglio ottimizzate per un’esperienza mobile e ciò senza particolari sforzi in più da parte degli sviluppatori.

Probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima di vedere sul Google Play Store le app che utilizzano queste nuove funzionalità ma tale sistema potrebbe portare a un numero più elevato di applicazioni di qualità migliore.

Probabilmente non c’è da sorprendersi più di tanto per questa ulteriore collaborazione tra Microsoft e Google, in quanto porta importanti benefici ad entrambe le aziende: gli sviluppatori hanno più motivi per utilizzare il toolkit di Microsoft mentre Google ottiene più app Web compatibili con Android.