Mi browser è il browser Internet predefinito per Android preinstallato sui dispositivi Xiaomi con interfaccia MIUI. L’app è stata recentemente aggiornata e ora offre la possibilità di tradurre le pagine Web attraverso Google Traduttore.

Mi Browser è dotato di interessanti funzionalità come la modalità di navigazione in incognito, il risparmio dati, il tema scuro e altro, tuttavia non offriva la funzione di traduzione.

Novità nell’app Mi Browser 12.2.3

Dopo aver aggiornato i suoi browser per fare chiarezza sulla raccolta dati, Xiaomi ha finalmente aggiunto la funzione di traduzione delle pagine Web nel menu di Mi browser accessibile tramite il pulsante in alto alla destra della barra degli indirizzi.

Per tradurre le pagine Web in Mi Browser basta visitare qualsiasi sito Web in lingua straniera, aprire il menu in alto a destra, toccare la voce “Traduci la pagina” e attendere che Google Traduttore esegua la traduzione.

Come aggiornare Mi Browser

L’opzione di traduzione è stata aggiunta tramite l’aggiornamento alla versione 12.2.3 che potrebbe aver raggiunto automaticamente i dispositivi Xiaomi/Redmi. Per verificare la versione installata è sufficiente andare in Impostazioni> Aggiornamento app di sistema e controllare la cronologia degli aggiornamenti.

Se la versione installata non è la più recente è possibile eseguire l’update manualmente scaricando e installando l’APK della versione 12.2.3 di Mi Browser che potete trovare qui.