Molto spesso qui su TuttoAndroid ci occupiamo dei malware che colpiscono Android. Giusto in queste ore vi abbiamo consigliato di cancellare immediatamente queste applicazioni Android, proprio perché contenenti malware in grado di minare la sicurezza del proprio smartphone. Che la situazione sia piuttosto delicata lo conferma anche un rapporto di Trend Micro, in cui il nostro Paese raffigura fra quelli più colpiti.

Italia al quinto posto in classifica

Infatti, nonostante Google con Google Play Protect sia costantemente impegnato a sondare le app presenti sullo store e a rimuoverle in caso siano responsabili di comportamenti illeciti, il numero dei malware indirizzati all’OS di Google continua ad aumentare. Dai dati comunicati da Trend Micro, lo scorso mese di maggio gli attacchi a livello mondiale sono stati circa 430 mila, un numero in crescita del 3,6% rispetto al mese precedente.

Il nostro Paese si piazza in quinta posizione dei paesi più colpiti con il 2,5% degli attacchi totali, mentre gli altri sono:

Giappone, con il 54% degli attacchi;

India, con l’8,5% degli attacchi;

Indonesia, con il 6,7% degli attacchi;

Taiwan, con il 4,7% degli attacchi.

Ovviamente la grandissima popolarità del sistema operativo di Google lo rende molto appetibile per chi sviluppa questo genere di applicazioni, molto spesso scaricate milioni di volte prima che vengano individuate e rimosse.