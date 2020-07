Il team di Lycamobile, operatore mobile virtuale che in Italia sfrutta la rete 4G di Vodafone, nei giorni scorsi ha rilasciato un importante aggiornamento dell’applicazione ufficiale dedicata ai dispositivi Android e iOS.

Le novità della versione 2.0 dell’app di Lycamobile per Android e iOS

Con l’update in questione l’app è arrivata alla versione 2.0, introducendo diverse modifiche all’interfaccia grafica, così da avere un aspetto più accattivante e moderno:

Nella schermata principale vengono mostrati i vari contatori dell’offerta attualmente attiva (i minuti, gli SMS e il quantitativo di traffico dati), il tasto per effettuare rapidamente una ricarica, quello per acquistare un piano e quello per ricercare le tariffe. Non mancano, infine, dei banner promozionali per scoprire le varie soluzioni offerte da questo operatore.

Ricordiamo che questa applicazione consente agli utenti di gestire la propria SIM Lycamobile, acquistando opzioni, visualizzando le statistiche di utilizzo (cronologia, traffico dati, ecc.), attivando bonus e offerte speciali ed effettuando i pagamenti.

Come scaricare la nuova versione dell’app

L’applicazione per Android è disponibile nel Google Play Store, quella per iOS nell’App Store.

Potete trovare tutte le offerte di Lycamobile seguendo questo link.