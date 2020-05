Continua a crescere la lista degli smartphone supportati da LineageOS. Alle novità della versione 17.1 della celebre custom ROM, annunciata meno di due mesi fa, aggiungiamo quest’oggi una manciata di dispositivi che la supportano.

I nuovi smartphone supportati da LineageOS 17.1

LineageOS 17.1, amplia la lista dei dispositivi supportati in via ufficiale, lista già piuttosto condita. Fra le new entry ci sono da segnalare LeEco Le Pro3/Pro3 Elite (zl1), Essential Phone PH-1 (mata), Motorola Moto X 2014 (victara), Wileyfox Swift (crackling) e OnePlus 7 (guacamoleb).

Chiaramente, la ROM essendo in versione 17.1 è basata su Android 10 e include tutte le ultime novità grafiche e funzionali pensate dal team, che arricchiscono, e non di poco, l’esperienza d’utilizzo giornaliera.