In queste ore LG svela lo smartphone LG Q61, ovvero il gemello di LG K61 che la compagnia aveva presentato anche per il mercato italiano. LG Q61 è invece indirizzato per il solo mercato Sud Coreano mantenendo però le stesse specifiche di resistenza e robustezza che contraddistingue questo terminale.

Specifiche e design LG Q61

La caratteristica principale di LG Q61 è la certificazione MIL-STD-810G per quanto riguarda la resistenza agli urti e cadute. Lo smartphone è quindi indirizzato ad uno specifico target di utenti, sebbene il resto delle caratteristiche hardware siano tutto sommato indicate anche per gli utenti Android “standard”. Frontalmente è disponibile un pannello LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel con tanto di fotocamera punch hole da 16 MP nell’angolo in alto a sinistra.

LG Q61 è basato su un processore octa-core MediaTek Helio P35 da 2.3 GHz con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili fino a 2 TB tramite micro SD. Il sistema operativo è basato su Android 10 mentre il comparto fotografico principale svela quattro sensori disposti orizzontalmente: il principale, da 48 MP, è accompagnato da una lente grandangolare da 8 MP, una lente macro da 2 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Subito sotto trova posto il sensore fisico per le impronte digitali mentre sul lato è presente anche un tasto fisico per attivare rapidamente Google Assistant.

La batteria da 4000 mAh viene alimentata da una classica porta USB Type-C, mentre la connettività fa affidamento su un modulo Wi-Fi 802.11 ac (2.4 – 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC e GPS + GLONASS.

Prezzo e disponibilità LG Q61

LG Q61 sarà in vendita in Corea del Sud il prossimo 29 maggio nelle colorazione bianca al prezzo di 369.600 won, circa 274 euro al cambio.