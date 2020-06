Il team di LG ha lanciato una nuova interessante promozione dedicata agli utenti italiani intenzionati ad acquistare uno dei nuovi smartphone della Serie K.

Chi dal 30 maggio 2020 al 30 giugno 2020 acquisterà alcuni modelli della serie K riceverà dal produttore coreano un regalo per garantire al nuovo smartphone una sicurezza maggiore:

Acquista uno smartphone LG K41S, K51S o K61.

Per te una cover trasparente e una protezione di 6 mesi per il tuo display.

Stando a quanto reso noto dal produttore, gli utenti riceveranno subito una cover in regalo e, se registrano l’acquisto sul sito dedicato entro 15 giorni, attiveranno una copertura di 6 mesi per la riparazione gratuita del display in caso di danno accidentale.

Potete trovare il regolamento completo dell’iniziativa seguendo questo link.

LG Friends chiude i battenti

Restando in casa del produttore coreano, pare che sia ormai ufficiale la sua decisione di abbandonare la piattaforma LG Friends, almeno ciò è quanto suggerisce la pagina del Google Play Store dedicata a 360 CAM Manager.

Si tratta dell’app mediante la quale era possibile gestire la CAM 360, ossia uno dei moduli che lanciati dal produttore con LG Friends e che a partire dal 20 giugno 2020 sarà “terminata”.