Hanno preso il via oggi le vendite globali di CUBOT X30, il nuovo smartphone del produttore cinese che prova a differenziarsi dalla concorrenza grazie a un ottimo rapporto prezzo prestazioni. Grazie alla promozione in corso su AliExpress potrete portarvi a casa un ottimo prodotto a un prezzo concorrenziale.

Mentre ci sono produttori che offrono soluzioni con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna a cifre molto simili, CUBOT X30 è disponibile nella versione “base” con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che diventano rispettivamente 8 GB e 256 GB nella versione “top”.

Il tutto con uno schermo punch hole FullHD+ da 6,4 pollici, con foro per la fotocamera frontale, MediaTek Helio P60, Android 10 e batteria da 4.200 mAh. E per quanto riguarda il comparto fotografico non si scherza, grazie ai cinque sensori della fotocamera posteriore.

Al sensore principale da 48 megapixel fanno da contorno un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel, un macro da 5 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un sensore da 0,3 megapixel con lente fotosensibile per effetti speciali. Davanti invece troviamo un sensore da 32 megapixel, per selfie di qualità garantita.

Tutto questo, su un dispositivo di un brand più blasonato, vi costerebbe sicuramente più di 250 euro. CUBOT X30 invece è in vendita a partire da 148,99 dollari (135 euro) per la versione 6-128 GB mentre la più performante versione da 8-256 GB è in offerta a 178,99 dollari (162 euro).

Affrettatevi però, perché la promozione su AliExpress è valida solamente da oggi al primo agosto, quindi non fatevi sfuggire quest’ottima occasione. A seguire il link per l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria