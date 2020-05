Al momento, l’unico modo per sfruttare le estensioni di Google Chrome su Android è utilizzare un browser alternativo come Kiwi Browser, basato sullo stesso motore di browser Chromium.

Ebbene, pare che Arnaud Granal, lo sviluppatore di Kiwi Browser, stia lavorando con Google e Samsung per integrare il supporto delle estensioni di Kiwi in Chromium, in modo tale che altre soluzioni basate su questo motore possano sfruttare senza problemi le estensioni.

Ricordiamo che il mese scorso Kiwi Browser è diventato un progetto open source, consentendo così ad altri sviluppatori di vedere e utilizzare il codice necessario per far funzionare le estensioni.

Samsung e Google interessate alle estensioni di Kiwi Browser

Pare che negli ultimi giorni sia stato dato il via ad un lavoro volto a portare una parte significativa del supporto alle estensioni sul sistema operativo mobile di Google “a monte” su Chromium e, in caso di successo, altri browser Android basati su Chromium (come Google Chrome, Microsoft Edge e Samsung Internet) potrebbero teoricamente iniziare a supportare questi contenuti.

Stando a quanto si apprende dal progetto, ad esso lavora anche il team di Samsung e Arnaud Granal ha rivelato che sono almeno tre i produttori che stanno preparando una propria versione di Kiwi.