Da Kena Mobile arriva una nuova iniziativa Porta un Amico in virtù della quale è possibile ricevere una ricarica omaggio di importo variabile.

Il sistema pensato dall’operatore telefonico è molto semplice: chi porta un proprio amico in Kena Mobile riceverà una ricarica di 5 euro e lo stesso importo sarà accreditato anche sul conto del nuovo cliente.

Come funziona la nuova promozione di Kena Mobile

La promozione prevede la possibilità di ricevere massimo 5 euro di ricarica omaggio in un mese per ogni invitato (dipende dall’offerta che questi attiva), fino a un massimo di 10 amici (ognuno dei quali potrà a propria volta invitare altre 10 persone).

Per ottenere il codice amico da condividere con altre persone per invitarle l’utente Kena Mobile deve accedere all’app ufficiale (che può essere scaricata dal Google Play Store seguendo questo link) o all’area clienti. Il codice potrà essere condiviso senza limiti fino al 10 luglio 2020 ma ciascun utente potrà ottenere fino ad un massimo di 10 rimborsi.

Per ricevere il bonus ricarica massimo di 5 euro il cliente invitato deve scegliere le offerte disponibili e utilizzare il codice amico. In seguito, sarà necessario restare in Kena almeno fino al secondo rinnovo dell’offerta per ricevere il rimborso pari al valore dell’offerta e fino a un massimo di 5 euro al mese.

Il cliente che porterà 10 amici riceverà ogni mese e per 10 mesi un rimborso fino a 5 euro accreditato direttamente sul credito residuo della sua SIM. Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

