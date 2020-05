Kena Mobile lancia oggi una nuova promozione “Porta un amico” che dà la possibilità di ricevere in regalo due buoni Amazon di 10 euro a chi invita un amico a passare all’operatore mobile di casa TIM. Ecco come funziona e tutti i dettagli al riguardo.

Come ricevere il buono regalo di Amazon con Kena Mobile

Per i già clienti Kena Mobile c’è tempo fino al prossimo 7 giugno 2020 per condividere con uno o più amici un codice invito per attivare le offerte Kena Mobile e usufruire della promo “Porta un amico”. Tali codici invito sono richiedibili (uno per cliente) accedendo all’area clienti del sito web dell’operatore oppure direttamente dall’app Kena Mobile (link in fondo).

Una volta inviato e ricevuto il codice per “Porta un amico”, questo deve essere utilizzato esclusivamente l’8 giugno 2020 per poter partecipare alla promozione in questione, acquistando online una delle offerte telefoniche con richiesta di portabilità.

Avendo seguito quanto detto, entro 30 giorni dal primo rinnovo dell’offerta acquistata, sia il cliente Kena Mobile che ha invitato che il nuovo cliente destinatario riceveranno via SMS un codice per ottenere il regalo promesso, un buono regalo Amazon del valore di 10 euro.