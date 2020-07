Kena Mobile è un operatore mobile virtuale (MVNO) arrivato in Italia nel marzo del 2017. Si tratta dell’operatore low cost di TIM e offre alcune interessanti offerte che andremo a vedere nel dettaglio all’interno di questo articolo. Trattandosi di un operatore MVNO, i clienti Kena Mobile si appoggiano sulla rete TIM potendo contare sulla stessa copertura assicurata ai clienti muniti di SIM TIM, ma con una velocità di connessione più bassa.

Kena Mobile Per Tutti

L’offerta Kena Mobile Per Tutti offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, SMS illimitati verso tutti i mobile e 70 GB di traffico dati in 4G (inclusi 7 GB di traffico 3G in Europa) a 13,99 euro al mese senza costo di attivazione né costo per la SIM. L’offerta è valida per tutti i clienti che registrano uno nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio portandolo da un altro operatore mobile. L’offerta si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata sottoscritta solo se il credito residuo sulla SIM è sufficiente.

Per attivare Kena Mobile Per Tutti vi basta cliccare questo link e scegliere poi la voce “Acquista”.

Kena Mobile Per Nuovi Numeri

L’offerta Kena Mobile Per Nuovi Numeri offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, SMS illimitati verso tutti i mobile e 50 GB di traffico dati in 4G (inclusi 4,5 GB di traffico 3G in Europa) a 8,99 euro al mese con contributo di attivazione pari a 4,99 euro e nessun costo per la SIM. L’offerta è valida solo per chi sottoscrivere un nuovo numero Kena Mobile e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata sottoscritta solo se il credito residuo della SIM è sufficiente.

Per attivare Kena Mobile Per Nuovi Numeri vi basta cliccare questo link e scegliere poi la voce “Acquista”.

Kena Mobile per CoopVoce, Fastweb e altri

L’offerta Kena 7,99 offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri mobile e 50 GB di traffico dati in 4G (inclusi 4 GB di traffico 3G in Europa) a 7,99 euro al mese senza costo di attivazione né costo per la SIM. L’offerta è valida solo per i clienti che mantengono il proprio numero portandolo da Fastweb, CoopVoce, Tiscali e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata sottoscritta solo se il credito residuo della SIM è sufficiente.

Per attivare Kena Mobile 7,99 vi basta cliccare questo link e scegliere poi la voce “Acquista”.

Kena Mobile per Iliad, Poste e altri MVNO

L’offerta Kena Voce 4,99 offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri mobile e 50 GB di traffico dati in 4G a 4,99 euro al mese senza costo di attivazione né costo per la SIM. L’offerta è valida solo per i clienti che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Sono esclusi dalla offerta Kena Voce 4,99 i clienti provenienti da TIM, WindTre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile. L’offerta si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata sottoscritta solo se il credito residuo della SIM è sufficiente.

Per attivare Kena Voce 4,99 vi basta cliccare questo link e scegliere poi la voce “Acquista”.

Kena Mobile Internet 11,99

L’offerta Kena Internet 11,99 offre 10 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, 10 SMS verso tutti i numeri mobile e 100 GB di traffico dati in 4G (inclusi 6 GB di traffico 3G in Europa) a 11,99 euro al mese con contributo di attivazione pari a 9,99 euro e nessun costo per la SIM. L’offerta è valida solo per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e la tariffazione si rinnova automaticamente ogni mese nello stesso giorno in cui è stata attivata e solo se il credito residuo sulla SIM è sufficiente.

Per attivare Kena Internet 11,99 vi basta cliccare questo link e scegliere poi la voce “Acquista”.

Kena 5,99 per Iliad, Poste e altri MVNO

L’offerta Kena 5,99 offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri mobile e 70 GB di traffico dati in 4G (inclusi 3 GB di traffico 3G in Europa) a 5,99 euro al mese senza costo di attivazione né costo per la SIM. L’offerta è valida solo per i clienti che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Sono esclusi dalla offerta i clienti provenienti da TIM, WindTre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile. L’offerta si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata sottoscritta solo se il credito residuo della SIM è sufficiente. Se attivata entro le 10:00 del 21/07, i clienti potranno ottenere un buono regalo Amazon.it del valore di 10 euro al primo rinnovo.

Per attivare Kena 5,99 vi basta cliccare questo link e scegliere poi la voce “Acquista”.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche