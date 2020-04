Novità in vista per Kena Mobile e Very Mobile, che quest’oggi introducono un paio di modifiche: la prima per un’offerta telefonica, la seconda per l’app. Vediamo di che si tratta.

Kena Voce diventa un’esclusiva per pochi

Fra le offerte di Kena Mobile ce n’è una che oggi diventa un’esclusiva per pochi. Si tratta di Kena Voce, il piano che include minuti illimitati a 4,99 euro al mese e che, ora non è più attivabile da tutti in portabilità.

Kena Voce è ora disponibile solo per chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali, fatta eccezione per CoopVoce, Fastweb Mobile, ho. Mobile, Very Mobile, Tiscali Mobile e Rabona Mobile.

Very Mobile aggiorna e aggiusta l’app

Lato Very Mobile, la novità odierna sta nella disponibilità di un aggiornamento per l’app per Android e iOS che va ad aggiustare la pagina riservata all’attivazione della ricarica automatica e altre cosette.

Questo è quanto viene specificato nelle note riportate sul Play Store: “Abbiamo corretto un problema che causava l’errata visualizzazione del bottone di attivazione della ricarica automatica“.

Per quanto riguarda invece il changelog della nuova versione dell’app di Very Mobile disponibile sull’App Store, l’operatore cita la semplificazione dell’operazione per cambiare la password e altre migliorie della medesima funzione di ricarica automatica.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche