Cosa ne sarà dei nostri profili social quando accadrà l’inevitabile? È una domanda a cui (quasi) nessuno pensa, ma pare che il team di sviluppo di Instagram stia testando una funzione che verrà attivata nel momento in cui un utente passerà a miglior vita. A mostrarci parte del suo funzionamento, del suo design, è Jame Manchun Wong, specializzata in reverse engineering che molto spesso scova feature ancora prima che queste vengano ufficializzate.

Instagram testa i profili commemorativi

In questo caso, come si può notare dall’immagine qui in basso e facente riferimento all’account personale di Wong, è possibile notare la scritta “Rembembering” – in ricordo di – subito sotto l’icona del profilo. Attualmente la funzione di commemorazione di un profilo Instagram non è attiva, ma è probabile che verrà implementata in questo modo.

La funzione potrebbe in qualche modo fare da coro anche a quella presentata da Facebook qualche anno fa che, lo ricordiamo, “consente alle persone iscritte a Facebook di ricordare e commemorare chi è venuto a mancare“.

Trattandosi di un’anteprima non ufficiale dei profili commemorativi su Instagram, è possibile che la funzione finale sarà differente da quella che vi abbiamo mostrato. Al momento è solamente chiaro che la compagnia ci sta lavorando sopra e che un giorno sarà disponibile.