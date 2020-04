Instagram, uno dei social network più conosciuti ed utilizzati quotidianamente in tutto il mondo, sta lavorando su tre nuove funzioni molto interessanti che coinvolgono rispettivamente i messaggi in Direct, i commenti e le Live (particolarmente sfruttate – forse troppo – in questo periodo di emergenza sanitaria).

Una premessa è d’obbligo: si tratta di novità sulle quali Instagram sta attualmente lavorando e che pertanto non sono concretamente sfruttabili in questo momento. Detto questo, se usate assiduamente Instagram, continuate a leggere perché si tratta di novità piuttosto interessanti.

Instagram: i messaggi Direct si potranno inoltrare

Partiamo dai messaggi in Direct: stando alle indiscrezioni emerse in queste ore – e lo testimonia lo screenshot qui sopra –, Instagram sta finalmente lavorando alla possibilità di inoltrare i messaggi scambiati nelle conversazioni private. Beninteso, non si tratta di una novità rivoluzionaria: praticamente qualsiasi servizio di chat o messaggistica istantanea permette già di inoltrare i messaggi (con i dovuti limiti “anti-spam”), ma è comunque una funzione che chi usa spesso Instagram per scambiare messaggi potrà trovare utile.

Si potranno pinnare i commenti

La sezione commenti di Instagram, specialmente nel caso di profili e post particolarmente popolari, più tramutarsi in una giungla nella quale è praticamente impossibile orientarsi e magari ritrovare un determinato commento particolarmente rilevante.

Instagram lo sa bene e per quest motivo la seconda novità su cui sta lavorando riguarda proprio i commenti: la nuova funzione permetterà di fissare in alto (“pinnare“) i commenti più significativi, così da metterli in evidenza.

Simulcast delle Live su Instagram e Facebook

In questo periodo di emergenza sanitaria tanti e vari personaggi famosi stanno sfruttando cotidie le Live di Instagram per tenere compagnia i propri follower. Ebbene, è attualmente in cantiere una nuova funzione che renderà ancora più stretto il legame tra Instagram e Facebook: la possibilità di trasmettere simultaneamente le Live su entrambe le piattaforme. Come si evince dallo screenshot, Instagram la chiama Simulcast.

Vi piacciono queste nuove funzioni su cui Instagram sta lavorando? Le sfruttereste? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.