È disponibile da oggi Immuni, l’applicazione del Ministero della Salute per tracciare i contagi da COVID-19, la malattia che da mesi sta mettendo in ginocchio non solo il nostro Paese ma l’intero pianeta.

Oltre al Play Store e all’AppStore, scelta scontata visto che Google e Apple hanno collaborato per sviluppare l’API che si occupa del tracciamento dei contatti, l’applicazione sarà a breve disponibile anche su AppGallery, lo store proprietario presente su tutti gli smartphone Huawei.

La notizia può apparire molto importante per quegli utenti che hanno acquistato uno smartphone di recente produzione che, a causa del ban da parte degli USA, non possono utilizzare i servizi Google e di conseguenza il Play Store.

Come però recita la nota, Immuni sarà utilizzabile dagli “utenti di alcuni smartphone Huawei“, il che potrebbe significare che l’accesso sarà consentito solamente ai modelli che dispongono dei Google Play Services. Ricordiamo infatti che l’API per il tracciamento è stata aggiunta agli smartphone Android tramite un recente aggiornamento che non ha mancato di suscitare numerose polemiche.

Resta la possibilità che Huawei e Google abbiano collaborato da questo punto di vista, ma le difficoltà poste dal ban fanno sembrare decisamente remota questa possibilità. Al momento non ci sono date relative alla disponibilità su AppGallery, ma non mancheremo di tenervi informati al riguardo.