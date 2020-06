L’app Immuni continua ad essere al centro dell’attenzione ed anche il Google Play Store sta inviando delle notifiche agli utenti italiani, invitandoli ad installare questa applicazione che, lo ricordiamo, è stata studiata per consentire alle autorità sanitarie di tenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus.

Ieri si è diffusa la notizia della possibilità di continuare ad utilizzare l’app anche nei propri viaggi nei Paesi membri dell’Unione Europea e ciò rende questa applicazione ancora più utile.

Anche il Google Play Store consiglia Immuni

Solo che, per essere effettivamente un valido strumento per contrastare la diffusione del Coronavirus, l’app Immuni ha bisogno di essere scaricata da gran parte della popolazione ed è per questo motivo che le notifiche del Google Play Store (peraltro il riferimento ad Immuni non è presente, in quanto si parla di “avvisi in caso di esposizione al COVID-19) diventano ancora più importanti.

E per chi teme per la propria privacy, sviluppatori e autorità hanno già spiegato che non vi sono rischi, in quanto l’app non usa i dati relativi alla geolocalizzazione e quelli che riguardano i contatti tra le varie persone sono in forma anonima.

