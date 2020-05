Domani Iliad pubblicherà i risultati del primo trimestre del 2020, periodo che è stato caratterizzato dalla crisi causata dalla pandemia di Coronavirus ed i cui effetti su questo operatore potrebbero essere svelati in occasione di tale appuntamento.

Ricordiamo che in Italia Iliad ha annunciato il raggiungimento alla fine del 2019 di quota 5,3 milioni di utenti e sarà interessante scoprire se l’operatore è riuscito a crescere anche nel primo trimestre del 2020, periodo in cui smart working e didattica a distanza hanno rivoluzionato le abitudini degli italiani.

Iliad riparte da 5,3 milioni di clienti in Italia

In questi mesi Iliad, anche per affrontare al meglio la sfida del Coronovirus, ha continuato il lavoro di rafforzamento della propria infrastruttura nel nostro Paese (in occasione della presentazione degli ultimi risultati l’operatore ha ipotizzato per l’Italia circa 5.000 siti attivi entro la fine del 2020 e 12.000 entro la fine del 2024) e ciò a prescindere dalle difficoltà che ha incontrato in alcuni comuni per installare nuove antenne.

Appuntamento a domani per scoprire come il quinto operatore telefonico italiano, forse quello che suscita più curiosità, ha vissuto il suo primo trimestre del 2020. Potete trovare tutte le offerte di Iliad seguendo questo link.

