Continua senza sosta il rafforzamento della rete di simbox che Iliad ha installato in lungo e in largo per il nostro Paese e negli ultimi giorni l’elenco si è allungato con nuove location.

In questa settimana le nuove installazioni hanno riguardato la Lombardia, il Lazio e la Sicilia, con 8 nuove simbox.

Otto nuove simbox Iliad in tre regioni

Ecco dove si trovano le nuove simbox di Iliad:

Esselunga di Milano Adriano in via Adriano, 81, Milano

in via Adriano, 81, Milano Esselunga di Macherio in via Fratelli Cervi, via Alessandro Volta, Macherio (MB)

in via Fratelli Cervi, via Alessandro Volta, Macherio (MB) Esselunga di Cernusco Lombardone in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 117, Cernusco Lombardone (LC)

in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 117, Cernusco Lombardone (LC) Esselunga di Curno in via Bergamo, 48, Curno (BG)

in via Bergamo, 48, Curno (BG) Esselunga di Monza Libertà in viale Libertà, Monza (MB)

in viale Libertà, Monza (MB) Esselunga di Giussano in via Pola Località Paina, Giussano (MB)

in via Pola Località Paina, Giussano (MB) Centro Commerciale La Noce in via Casilina, 42/B, San Cesareo (Roma)

in via Casilina, 42/B, San Cesareo (Roma) Centro Commerciale Archimede in via Necropoli del Fusco, Siracusa (SR)

