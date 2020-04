Anche in queste settimane di crisi per la pandemia di Coronavirus il team di Iliad prosegue nel lavoro di rafforzamento dell’infrastruttura dell’operatore nel nostro Paese, così come confermato dalle istanze presentate di recente in vari comuni italiani.

Una di queste è stata pubblicata dal comune di Valenza e riguarda un’installazione su una struttura già esistente con potenza superiore ai 20 Watt nel Comune di Quargnento (presso strada Boschetto).

Iliad ha in progetto l’installazione di un nuovo impianto anche nel comune di Cattolica, in prossimità del lungomare Rasi Spinelli.

Ed ancora, l’operatore progetta la realizzazione di due stazioni radio a Imola (in via Suore 19 e in via Montanara 149) e di un impianto di radiotelecomunicazioni su una struttura già esistente sita a Sassari, in via Washington.

In tutti questi casi i cittadini hanno la possibilità di fare pervenire al rispettivo comune eventuali osservazioni sul progetto presentato dall’operatore telefonico.

Anche qualche stop per Iliad

Sempre a proposito di nuove installazioni di Iliad, il Comune di Villa San Giovanni ha diffidato l’operatore a riprendere i lavori per una stazione radio base sita in via Fontana Piria.

