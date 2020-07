Free Mobile, l’operatore francese di telefonia mobile del gruppo Iliad, è protagonista di una interessante novità a seguito di una intervista rilasciata da Xavier Niel, fondatore di Free e del gruppo Iliad, al portale francese 01Net a seguito del lancio dell’offerta Freebox Pop per la rete fissa. Questa comprende i nuovi dispositivi della serie Pop, un modem router, un TV player 4K HDR e un ripetitore Wi-Fi Mesh.

Durante questa occasione l’imprenditore francese ha annunciato anche che Free Mobile vorrebbe lanciare l’eSIM prima della fine dell’estate, andando contro a quanto aveva precedentemente dichiarato alla community.

eSIM in arrivo entro la fine dell’estate

Il lancio di una eSIM, inizialmente indicato per inizio giugno ma poi rimandato per problematiche non meglio precisate, verrà accompagnato da un prezzo che sarà indicativamente inferiore ai “20 o 30 euro come avviene per alcuni operatori in Francia“. L’idea di base dovrebbe far riferimento ad una offerta piuttosto competitiva dal punto di vista economico, la cui dimensione non è stata però ancora rivelata.

Niel, oltre alla eSIM, parla anche della connettività VoLTE (Voice over LTE), ovvero la possibilità di effettuare una chiamata su rete LTE continuando a navigare senza alcun tipo di interruzioni. L’imprenditore sottolinea che il ritardo circa il lancio del VoLTE è dipeso unicamente da questioni commerciali che riguardano la eventuale impossibilità per l’operatore di non controllare il prezzo del servizio.

L’unica informazione certa è che il VoLTE verrà lanciato in contemporanea alle offerte per il 5G che, per Free Mobile, sono previsti per la fine del 2020. È ancora incerta la possibilità che Iliad possa sfruttare queste novità qui in Italia dove, ad oggi, la eSIM è disponibile solo per alcuni smartphone di fascia alta.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche