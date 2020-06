La storia di Iliad, sebbene di brevissima durata considerando quella degli altri operatori telefonici, ha molto da raccontarci. Infatti, in appena due anni dalla sua presentazione in Italia, l’operatore francese è riuscito ad imporsi sul mercato come il quarto operatore telefonico con il 7% di market share e circa 5 milioni di utenti.

Un video per i 2 anni di successi di Iliad

Merito certamente delle offerte Iliad con tanti GB a prezzi estremamente competitivi e la promessa (mantenuta, talaltro) di non nascondere strane rimodulazioni e cambiamenti di tariffa da un giorno all’altro. In queste ore Benedetto Levi, l’AD di Iliad in Italia, pubblica sul proprio profilo Twitter un video celebrativo dei primi 2 anni nel nostro Paese.

Come sottolinea nel post, “1 minuto per raccontare 2 anni di successi, ma soprattutto di condivisione e divertimento tra persone che danno il meglio, ogni giorno, e stanno cambiano le tlc in Italia“. All’interno del video vengono mostrate immagini relative alla sede nazionale, i lavori di installazione della rete proprietaria, i lavoratori, gli store, i dipendenti e tanto altro.

1 minuto per raccontare 2 anni di successi, ma soprattutto di condivisione e divertimento tra persone che danno il meglio, ogni giorno, e stanno cambiano le tlc in Italia. 🎉 #weareiliad pic.twitter.com/mlLtkc3xaE — Benedetto Levi (@benedettolevi) June 9, 2020

Il filmato si chiude con un importante messaggio di ringraziamento per tutto quello fatto finora dalle tante persone impegnate nell’azienda, con l’augurio di altri “100 di questi giorni, successi, milioni di utenti, store, siti e party“. Siamo certi che ci sarà ancora molto da festeggiare nei prossimi mesi, soprattutto a seguito della terza autorizzazione MISE per operare nel mercato della telefonia fissa; l’arrivo di Iliad con la fibra di OpenFiber si fa sempre più vicina.

