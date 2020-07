È chiaro come il sole quanto Huawei stia investendo incredibili risorse ed energie per la realizzazione di prodotti pensati per rendere il suo ecosistema migliore, più funzionale, a misura di utente e facile da utilizzare. Mentre AppGallery continua ad abbracciare l’arrivo di applicazioni su applicazioni, il colosso cinese ha ufficialmente presentato l’applicazione Huawei Store. Essa, come definisce direttamente la compagnia in una nota, “ridefinisce l’esperienza mobile di shopping unendo in un nuovo e unico spazio virtuale il servizio eCommerce e la Community Huawei“.

Huawei Store al servizio dell’utente

L’app Huawei Store è quindi il nuovo punto di riferimento per gli utenti Huawei (e non solo) per scoprire l’infinito universo di prodotti (smartphone, wearable, tablet, computer, dispositivi per la smart home e tanto altro) ed entrare in contatto con le informazioni e le esperienze condivise da altri utenti, in modo da rendere anche più semplice la fase di acquisto.

La sezione shop dell’applicazione è inoltre il punto di riferimento per chi è alla ricerca di offerte e promozioni per l’acquisto di nuovi prodotti, in cui è disponibile un link per procedere direttamente all’acquisto. La novità di Huawei viene enunciata da Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia, con la seguente dichiarazione: “Siamo orgogliosi, con l’arrivo della nostra nuova app, Huawei Store, di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un click in qualsiasi momento e da ogni dove. Inoltre, all’interno dell’app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120 mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti dell’ecosistema Huawei direttamente dalle storie di chi li utilizza quotidianamente“.

Huawei Store è disponibile al download tramite AppGallery oppure cliccando questo link; l’app sbarcherà anche su Google Play Store a partire dal prossimo 27 luglio.