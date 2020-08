In questi ultimi mesi Huawei sta lavorando a diversi prototipi di smartphone, come del resto ci raccontano gli ultimi brevetti depositati. Giusto qualche ora fa vi avevamo mostrato un particolare brevetto di Huawei riguardante uno smartphone con display secondario posteriore, ma sembra che l’azienda stia lavorando anche su altri dispositivi.

Display secondario e fotocamera doppia

Un brevetto depositato al CNIPA (China National Intellectual Property Administration) a maggio 2019 e pubblicato solamente oggi, 14 agosto 2020, ritrae uno smartphone pieghevole verso l’interno. La particolarità di questo dispositivo non risiede unicamente sulla modalità di chiusura, ma bensì sulla presenza di una particolare “gobba” laterale in cui è possibile notare la presenza di un display secondario e due sensori fotografici.

Una volta chiuso il dispositivo, infatti, il display secondario sarebbe in grado di fornire informazioni visive all’utente senza necessità di dover aprire il display, come ad esempio le notifiche in arrivo, la data, l’ora, informazioni sulla connettività ed eventualmente alcune icone della UI in base alle app utilizzate.

Ma non finisce qui: la gobba dovrebbe svolgere un altro ruolo, possibilmente più importante di quello appena descritto. Sembra infatti che questo smartphone pieghevole di Huawei venga accompagnato dalla “M Pen“, ovvero una stylus che dovrebbe poter essere risposta proprio in questa particolare porzione dello smartphone.

Infine, sul retro sono presenti altre quattro fotocamere principali, anche se uno degli elementi potrebbe fare riferimento alla presenza di un flash LED considerando che non se ne trova traccia all’interno del design di questo brevetto.

Cosa ne pensate di questo particolare smartphone di Huawei? Secondo voi potrebbe essere utile avere a portata di mano un display secondario magari a bassa risoluzione per controllare le notifiche? Discutiamone nei commenti qui in basso!