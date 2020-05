Il forum della community di Huawei si sta sempre più popolando di utenti muniti di smartwatch o smartband Huawei che lamentano importanti malfunzionamenti con l’applicazione Huawei Health su diversi smartphone non Huawei. Nello specifico, come sottolinea un utente del forum, se un tempo era possibile utilizzare HONOR Band 3 per tracciare il sonno su Samsung Galaxy Note 10, ultimamente è diventato molto complicato se non impossibile garantire una corretta comunicazione fra la smartband e lo smartphone di Samsung.

Huawei Health e HMS tramite AppGallery

La cosa viene sottolineata anche da chi possiede smartphone OnePlus, Google e molti altri: tutti, indistintamente, lamentano problemi fra smartphone non Huawei e l’applicazione Huawei Health. La riposta di Huawei a questa problematica è la seguente: scaricare Huawei Health attraverso AppGallery, ovvero lo store digitale del colosso cinese che compete contro Google Play Store.

In aggiunta, alcuni utenti hanno anche dovuto disinstallare i Huawei Mobile Services dal proprio smartphone per riscaricarli tramite lo store digitale proprietario. Infatti, come viene esplicitato da una risposta dell’azienda all’interno del posto linkato ad inizio news, si consiglia all’utente di scaricare la versione 3.0.3.301 o superiore di Huawei Mobile Services scaricando AppGallery da questo link.

I più maliziosi potrebbero pensare che la mossa di Huawei sia quella di obbligare i propri utenti ad installare AppGallery ed eventualmente iniziare a scaricare le applicazioni da qui invece che dal Play Store, ma è probabile che alcuni cambiamenti a livello di codice richiedano di scaricare Huawei Health e i HMS da AppGallery, senza strane trame di marketing o complotti vari.

Allo stato attuale sembra che gli unici wearable coinvolti da questo particolare problema siano quelli muniti con l’OS proprietario di Huawei. Infatti, ad esempio, un utente munito di Huawei Watch 2 sembra non essere interessato dal problema. Il motivo? La presenza di Wear OS che “libera” l’utente dall’utilizzo di Huawei Health e da Huawei Mobile Services.

Che ne pensate di questa faccenda? Sareste dispositivi a scaricare AppGallery per continuare ad utilizzare il wearable di Huawei? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!