Se fino a cinque anni fa Samsung ed Apple controllavano incontrastate il mercato degli smartphone con circa il 39% di market share, da qualche anno a questa parte le più importanti aziende cinesi, Huawei, Xiaomi e OPPO, hanno via via assottigliato il distacco, fino a raggiungere il 35% market share.

Parlando proprio di un big del settore mobile, un nuovo rapporto di Nikkei Asian Review indica che, Huawei, per la prima volta dal 2019, ha soffiato il secondo posto ad Apple come più grande produttore di smartphone al mondo, assottigliando le distanza da Samsung.

L’obbiettivo è superare Samsung

“Il sondaggio Nikkei mostra che Huawei ha raggiunto il secondo posto nel mercato degli smartphone, espandendo la sua quota al 17,6%, in aumento di 2,9 punti percentuali, superando Apple per la prima volta e riducendo il divario con la prima classificata Samsung Electronics della Corea del Sud“, indica come il colosso cinese stia inanellando una serie dietro l’altro di risultati positivi, dopo che durante il Q2 2020 si era piazzata al vertice della classifica dei maggiori produttori di smartphone.

Nonostante il ban USA contro Huawei voluto dall’amministrazione Trump, la domanda interna (in Cina) di smartphone Huawei permette al colosso di sopportare le grandi sfide dei mercati internazionali, dove durante il trimestre aprile-giugno 2020 ha registrato un incremento di market share del 2,3% rispetto all’anno passato, raggiungendo così il 20% delle quote di mercato.