Come ogni mese, Huawei annuncia quelle che sono le novità presenti all’interno delle patch di sicurezza relative al mese di luglio 2020 che presto arriveranno sui dispositivi flagship. L’aggiornamento di sicurezza di questo mese include delle importanti correzioni che vanno ad interessare il sistema operativo, il kernel e tanto altro.

Patch di sicurezza di luglio 2020

Non si fanno riferimenti a specifiche problematiche relativi a modelli circoscritti di smartphone Huawei/HONOR, ma sono ovviamente delle correzioni che necessitano di essere risolte il prima possibile. Come comunicato dal colosso cinese, nelle patch di sicurezza di luglio 2020 vengono corretti problemi e diversi exploit per dispositivi Huawei suddivisi in 5 correzioni critiche e 9 correzioni di alto livello.

Si tratta di Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) che saranno presto corrette tramite gli aggiornamenti mensili su smartphone con la EMUI e Magic UI. Di seguito riportiamo le CVE annunciate da Huawei che verranno rilasciate come aggiornamento software:

Critiche : CVE-2020-8597, CVE-2020-0117;

: CVE-2020-8597, CVE-2020-0117; alto livello : CVE-2020-0113,CVE-2020-0115,CVE-2020-0121,CVE-2020-0116,CVE-2020-0119,CVE-2020-8428,CVE-2020-8647,CVE-2020-0118,CVE-2019-9460,CVE-2017-9704,CVE-2019-14047,CVE-2020-3665;

: CVE-2020-0113,CVE-2020-0115,CVE-2020-0121,CVE-2020-0116,CVE-2020-0119,CVE-2020-8428,CVE-2020-8647,CVE-2020-0118,CVE-2019-9460,CVE-2017-9704,CVE-2019-14047,CVE-2020-3665; medio livello : nessuna;

: nessuna; basso livello : nessuna;

: nessuna; già incluse nello scorso aggiornamento: CVE-2019-2219,CVE-2020-8648,CVE-2020-8428.

Purtroppo Huawei non ha rilasciato informazioni circa la data di inizio del rilascio delle patch di sicurezza di luglio 2020, ma è lecito aspettarsi che i primi terminali di fascia alta le riceveranno già a partire dai prossimi giorni.