Sebbene manchino ancora alcuni mesi alla presentazione della serie Huawei Mate 40, già si pensa ai modelli top di gamma che il colosso cinese lancerà il prossimo anno: ci stiamo riferendo a Huawei P50 e Huawei P50 Pro.

A inizio mese abbiamo scoperto che i due smartphone sono già in sviluppo da diverso tempo e nelle scorse ore in Rete si è diffusa un’indiscrezione secondo cui potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il processore.

Huawei P50 potrebbe avere un processore MediaTek

Stando a quanto rivelato da RODENT950 su Twitter, infatti, Huawei avrebbe deciso di mettere da parte i processori Kirin per la serie Huawei P50 per puntare sul MediaTek Dimensity 2000 (o qualunque sia il nome della prossima CPU top di gamma di questo produttore).

La ragione sarebbe legata alle difficoltà che Huawei dovrebbe affrontare per riuscire a realizzare le sue CPU Kirin in seguito al ban commerciale inflitto dalle autorità statunitensi e che è stato prorogato sino a maggio del prossimo anno.

Pare che una decisione definitiva non sia stata ancora presa e anche per la serie Huawei Mate 40 potrebbe avvenire qualcosa di simile nel caso in cui le scorte di processori Kirin 1000 dovessero a un certo punto terminare. Staremo a vedere.