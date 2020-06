Huawei P40 Pro+, il modello di punta della gamma Huawei P40, dopo aver fatto registrare il tutto esaurito dopo pochissimi secondi di vendita in Cina, torna nuovamente alla ribalta per via di una importante informazione che viene condivisa dai colleghi di CNBC e AndroidPolice.

In arrivo il prossimo 25 giugno

Da qualche settimana ormai prossimo al lancio in Europa, da poche ore scopriamo che il terminale di gamma di Huawei è disponibile al pre-ordine al di fuori della Cina e che sbarcherà in Europa a partire dal prossimo 25 giugno 2020. Secondo alcune informazioni precedenti alla rivelazione fatta da CNBC, il terminale sarebbe dovuto essere disponibile inizialmente in Germania e poi via via negli altri stati europei, ma sembra che in realtà il colosso cinese abbia cambiato la propria strategia di ingresso.

Considerando il prezzo da ben 1399 euro per il nostro mercato, è molto probabile che la compagnia decida di accompagnarlo con qualche prodotto in omaggio, sebbene non sia assolutamente certo che accadrà. Prezzo a parte, Huawei P40 Pro+ offre alcuni fra i migliori componenti hardware presenti sul mercato, come ad esempio un pannello OLED Full HD+ da 6,58″ con refresh a 90 Hz, fotocamera con cinque sensori, processore Kirin 990 5G con connettività 5G SA/NSA, 8 GB di RAM con 256/512 GB di storage, batteria da 4200 mAh con la EMUI 10.1.