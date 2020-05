Nonostante sia stato presentato mesi fa accanto ai suoi due sodali più popolari, Huawei P40 Pro+ ancora deve arrivare sul mercato. Un po’ per la situazione creatasi a causa della pandemia, un po’ per altri motivi, fatto è che persino il mercato natio lo sta ancora aspettando.

Huawei P40 Pro+ sul mercato entro giugno?

Un’ultima fuga di notizie ha tuttavia sottolineato che Huawei P40 Pro+ potrebbe arrivare sul mercato cinese a breve. Si parla di una disponibilità nei negozi entro giugno, ma tutto tace ancora per l’eventuale commercializzazione oltreconfine.

Ce ne parla Digital Chat Station che ha condiviso proprio tale indiscrezione, anticipando anche informazioni su un’imminente recensione fotografica, sua somma peculiarità, da parte del noto DxOMark.

Nell’attesa di ulteriori nuove, un breve recap di Huawei P40 Pro+, uno smartphone che, per chi non lo sapesse, è una versione più pompata del modello da cui prende il nome, rispetto al quale si differenzia perché dotato di un maggior quantitativo di RAM e memoria interna, ma soprattutto per il comparto fotografico posteriore, con non uno, ma due sensori periscopici con zoom ottico 3x e 10x.

In copertina Huawei P40 Pro

