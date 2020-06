Da re incontrastato della classifica DxOMark come migliore sistema di fotocamere per smartphone, Huawei P40 Pro precipita in diciannovesima posizione per quanto riguarda le prestazioni audio dell’ultimo top di gamma del colosso cinese. Con un punteggio complessivo pari a 59 (54 punti per la sezione “riproduzione” e 74 punti per la componente “registrazione”), lo smartphone di Huawei è superiore di appena 1 punto a Realme X2 Pro, uno smartphone che costa quasi 1/3 del suo prezzo di listino.

Playback audio punito dallo speaker mono

Per DxOMark l’assenza di un sistema stereo è uno degli aspetti che influiscono maggiormente nella riproduzione di audio spaziale e nel volume generale di ascolto, dove lo speaker mono evidentemente evidenzia alcuni limiti piuttosto importanti.

Durante la riproduzione audio è possibile notare importanti compromessi, dove gli utenti alla ricerca di un terminale di fascia alta per guardare video, ascoltare musica o giocare online, possono restare piuttosto delusi da cosa è in grado di offrire lo speaker mono. La competizione con altri top di gamma non lascia scampo alle qualità audio di Huawei P40 Pro, dove forse il colosso cinese poteva spingersi a fare qualcosa di più per renderlo alla pari con quanto offerto invece da terminali competitor della stessa fascia di prezzo.

Discorso completamente differente per quanto riguarda invece la modalità di registrazione. In questo caso, grazie ad un punteggio pari a 74, Huawei P40 Pro condivide la prima posizione della classifica assieme a HONOR V30 Pro. Con questo giudizio il terminale top di gamma di Huawei si mostra decisamente ottimo per scattare foto, registrare video e per registrare note audio; un po’ meno invece per la riproduzione audio.

