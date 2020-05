Gli smartphone della serie Huawei P40 possono contare su dei comparti fotografici di primissima qualità, così come confermato dallo staff di DxOMark, forti di tre, quattro o cinque sensori (a seconda del modello), a cui si aggiungono un trasmettitore ToF e un sensore per la temperatura del colore che supporta 8 canali di colore multi-spettro.

Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni problemi con il comparto fotografico se si applica una custodia protettiva di terze parti che copra in particolare il modulo della fotocamera.

Questi accessori potrebbero darvi problemi con Huawei P40

Tale aspetto è stato messo in evidenza da Bruce Lee, vicepresidente della divisione telefoni di Huawei Consumer Business Group, il quale ha spiegato che le custodie protettive di terze parti possono bloccare i sensori ToF in Huawei P40 Pro e P40 Pro+ mentre sul modello base (che non ha tale sensore) la custodia potrebbe bloccare l’autofocus laser e come conseguenza gli smartphone potrebbero catturare immagini sfocate.

Oltre alle custodie protettive, Lee ha anche parlato delle pellicole (comprese quelle in vetro), che potrebbero avere influenze negative non solo sulla messa a fuoco ma anche sulla qualità dell’immagine.

A dire di Lee, del resto, Huawei ha speso ingenti somme di denaro per proteggere l’obiettivo dall’esterno (è realizzato in doppio rivestimento antiriflesso ultra duro) e, pertanto, non servono pellicole protettive di terze parti.