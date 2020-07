Dalla Germania arriva la notizia del rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P40 Lite 5G, smartphone disponibile dallo scorso mese anche nel nostro Paese e che porta la nuova connettività nella fascia media.

Le novità dell’aggiornamento di Maggio per Huawei P40 Lite 5G

Si tratta dell’update con il quale vengono implementate le patch di sicurezza Android relative a maggio 2020 e qualche altra interessante feature, così come confermato dal changelog ufficiale.

In particolare, tra le novità di questo nuovo aggiornamento (il cui “peso” è di 562 MB) troviamo l’ottimizzazione della modalità a doppia immagine (consente di registrare video con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente), il miglioramento del comparto imaging in alcuni scenari di utilizzo, il miglioramento della stabilità generale del sistema e la risoluzione di alcuni dei bug riscontrati dagli utenti nella precedente release software.

L’aggiornamento in questione è già in fase di rilascio in Germania ma potrebbe richiedere anche diversi giorni prima che raggiunga tutti i modelli disponibili sul mercato.

Come installare l’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato direttamente dallo smartphone (è anche possibile effettuare una ricerca manuale andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti all’interno del menu delle impostazioni).

