Il team di sviluppatori di Huawei nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartphone della serie Huawei P40.

Si tratta dell’ennesimo update con il quale il colosso cinese va a migliorare alcuni degli aspetti dei suoi device top di gamma, il tutto con l’obiettivo di rendere l’esperienza di utilizzo complessiva sempre più piacevole.

Le novità dell’aggiornamento EMUI 10.1 versione 10.1.0.141 per la serie Huawei P40

Stando a quanto si apprende, al momento tale update è stato rilasciato soltanto per i modelli commercializzati in Asia mentre per quelli venduti in Europa gli utenti dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

Tra le novità introdotte dall’aggiornamento (che ha un “peso” di 588 MB) vengono segnalati il miglioramento della qualità delle foto e del funzionamento della messa a fuoco in alcune situazioni, il miglioramento della stabilità generale del sistema, l’ottimizzazione della gestione dei consumi in determinati scenari di utilizzo con conseguente miglioramento dell’autonomia e le patch di sicurezza Android relative al mese di giugno 2020.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone via OTA (è anche possibile procedere ad una ricerca manuale, andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti all’interno del menu delle impostazioni).