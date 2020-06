Attesa per ottobre 2020, la serie Huawei Mate 40 dovrebbe mostrare alcune interessanti novità per quanto riguarda l’interfaccia dell’applicazione fotocamera. Questa, riprendendo quanto fatto con la gamma Huawei Mate 30 per quanto riguarda l’assenza di tasti fisici per il controllo del volume, dovrebbe permettere all’utente di controllare le funzioni di scatto con tasti side touch.

Nuova UI con tasti side touch

Con un brevetto depositato presto l’ente CNIPA (China National Intellectual Property Administration) lo scorso 6 giugno 2019, Huawei si assicura il design e le feature di un innovativo sistema di controllo dell’interfaccia dell’applicazione fotocamera lungo il profilo curvo del display touch.

Infatti, come si può notare da questa serie di immagini, il lato del display waterfall incorpora alcuni elementi distintivi come il tasto di scatto, di attivazione del flash, della funzione HDR, della gestione dello zoom, il bilanciamento del bianco e tanto altro.

Dalle immagini è possibile notare un piccolo notch al centro del display dove molto probabilmente verrà inserito almeno un sensore selfie; cosa decisamente differente per quanto riguarda il profilo posteriore dove invece notiamo l’assenza di sensori principali.

Per alcuni si tratta di un indizio circa la presenza di un eventuale implementazione di fotocamere nascoste, ma in realtà potrebbe semplicemente essere una scelta di Huawei considerando che il protagonista di questo brevetto è l’interfaccia dell’applicazione fotocamera e non il design del terminale.

Smartphone con sensori inclinabili

Un nuovo brevetto Samsung depositato al WIPO (World Intellectual Property Office), fa riferimento ad un interessante smartphone munito di cinque sensori grandangolari ed un sensore zoom. La particolarità di questo brevetto è che Samsung starebbe valutando l’implementazione di sensori inclinabili.

Il brevetto indica la presenza di sensori grandangolari da 28 mm ed almeno una lente telescopica affiancata da un flash LED. Dalle immagini è inoltre possibile notare due stati di attivazione del sistema di sensori: normale e attiva. Nella prima ogni sensore punta nella stessa direzione per ottimizzare lo scatto della foto, mentre nella seconda alcuni sensori si inclinano per incrementare la lunghezza focale.

È probabile che in futuro Samsung decida di implementare questo tipo di sensori anche su terminali Galaxy di fascia molto alta, soprattutto considerando l’elevato costo richiesto per l’implementazione di questa soluzione.

Forse Samsung Galaxy S21 rivoluzionerà il modo in cui scatteremo fotografie grandangolari?