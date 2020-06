Gli ultimi rumor su Huawei Mate 40 convergevano sulla possibilità che il prossimo top di gamma di Huawei potrebbe essere munito di una fotocamera sotto il display. Del resto l’interesse di Huawei per la tecnologia di Visionox faceva intendere proprio alla possibilità che l’azienda riuscisse ad integrare questo componente sotto il pannello touch, ma in queste ore il famoso leaker Changan Digital Jun pubblica un post che lascia poco spazio a diverse interpretazioni.

Niente fotocamera sotto il display

Huawei Mate 40 molto probabilmente non monterà una fotocamera sotto il display. Secondo quando dichiaro nel post, il terminale da lui visionato non sarebbe munito di questa tecnologia, cosa che potrebbe allontanare l’azienda dall’essere la prima ad introdurla su uno smartphone di fascia alta.

La fotocamera sotto il display è una soluzione a cui moltissime aziende stanno lavorando da diversi anni, come del resto ci aveva fatto notare anche OPPO diversi mesi fa durante gli OPPO Inno Day 2019 con il prototipo di un terminale con un piccolo sensore selfie inserito proprio a livello in cui viene normalmente adagiata la fotocamera con notch.

Difficile dire se Huawei abbia realmente accantonato i sogni di gloria per quanto riguarda la fotocamera sotto il display, perciò non ci resta che attendere qualche ulteriore informazioni in più per scoprire quali sono i piani dell’azienda per il nuovo smartphone.