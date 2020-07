Huawei ha appena annunciato un nuovo smartphone afferente alla serie Maimang. Huawei Maimang 9 è il nuovo terminale di fascia economica caratterizzato da una scheda tecnica piuttosto valida e dal supporto alla connettività 5G.

Specifiche Huawei Maimang 9

Huawei scommette molto sui terminali di fascia bassa con supporto alla connettività 5G, soprattutto in Cina dove può contare su una penetrazione del mercato che ormai sfiora il 50%. Huawei Maimang 9 dispone di una scheda tecnica piuttosto di tutto rispetto considerando il prezzo di listino, come ad esempio un pannello LCD da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+, fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra da 16 MP, processore MediaTek Dimensity 800 con 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Piuttosto valida l’autonomia con un modulo da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W, e anche la presenza di un comparto fotografico triplo a semaforo con sensore principale da 64 MP accompagnato poi da un grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Lato OS troviamo ovviamente Android 10 con la EMUI 10.1.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con rapporto 20:9;

processore MediaTek Dimensity 800;

6/8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB di storage (UFS 2.1) espandibile tramite micro SD;

Android 10 con la EMUI 10.1;

supporto al dual SIM (nano + nano/micro SD);

sensore da 64 MP con apertura f/1.89, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 120° e apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

sensore frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

sensore per le impronte digitali sul lato;

dimensioni e peso pari a 170 x 78.5 x 8.9 mm per 212 grammi;

jack audio da 3,5 mm;

connettività 5G (SA/NSA), connettività dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22.5 W.

Prezzo e disponibilità Huawei Maimang 9

Huawei Maimang 9 viene proposto nelle colorazioni Black, Pink e Forest Green al prezzo di 2199 yuan, circa 268 euro al cambio, nella versione con 6 GB di RAM, e 2399 yuan, circa 290 euro al cambio, nella versione con 8 GB di RAM. Lo smartphone è disponibile al pre-ordine da oggi e andrà in vendita in Cina a partire dal prossimo 7 agosto.