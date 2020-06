Dopo l’ottimo risultato raggiunto ad aprile, anche per il mese di maggio 2020 Huawei si conferma il maggiore produttore al mondo di smartphone. Con un market share pari al 19,7%, stacca di pochissimo l’agguerrita Samsung che si ferma solo al 19,6% con 81,97 milioni di smartphone commercializzati in tutto il mondo.

Primo al mondo a maggio 2020

Dalle proiezioni di mercato sembra però che il colosso cinese non riuscirà a mantenere la testa della classifica anche per il terzo mese consecutivo, dove ci si aspetta un ritorno ai vertici da parte di Samsung. Il vantaggio dell’azienda sud coreana è certamente il mercato americano, dove le vendite sono cresciute del 56% nel solo mese di aprile.

Di contro, la popolarità di Huawei è evidentemente legata all’apprezzamento mostrato dagli utenti nel mercato interno, in Cina. L’arrivo della serie Huawei Mate 40 prevista per il Q3 2020 potrebbe dare a Huawei una ulteriore spinta in avanti rispetto alla concorrenza, anche se la proroga della licenza con TSMC potrebbe pesare non poco sulla fase di sviluppo del terminale.

Non bisogna sottovalutare l’impatto a lungo termine del ban USA contro Huawei, anche se Huawei sembrerebbe ancora in grado di dire la sua malgrado l’assenza dei Google Mobile Services (GMS) a favore dei Huawei Mobile Services (HMS) che, a onor del vero, con l’aggiornamento 5.0 di HMS Core ci dà una misura di quanto il colosso cinese stia spingendo sull’acceleratore per tornare ad essere competitiva nonostante l’assenza di Google.